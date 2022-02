Paus geeft traditionalistische gemeenschap toestemming voor vieren van ‘oude mis’

Rome

De Petrusbroederschap (FSSP) is een gemeenschap van priesters, die in 1988 is opgericht en die de oude liturgie willen blijven vieren zonder met de rooms-katholieke kerk te hoeven breken. Zij accepteren - in tegenstelling tot de Piusbroederschap die door Johannes Paulus II in datzelfde jaar was geëxcommuniceerd - wel de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie. Voor de viering van de liturgie volgens de oude vorm van de in 1969/1970 hervormde ritus hebben zij een uitzonderingspositie gekregen.

Het pauselijk decreet betreft de viering van de door de FSSP in hun eigen kerken en kapellen gevierde liturgieën. Voor de viering op andere plekken hebben zij toestemming van de lokale bisschop nodig.

Het decreet volgde op een ..

