Geschorste homotherapie-priester verschijnt op Vaticaans congres over priesterschap

De wegens seksueel misbruik gesuspendeerde Franse prominente priester en psychotherapeut Tony Anatrella (81) dook in het Vaticaan op tijdens een congres over het priesterschap. Kardinaal Ouellet, die Anatrella jarenlang steunde, zei hem niet te hebben uitgenodigd.

Vaticaanstad

Anatrella is beschuldigd van het seksueel misbruiken van meerdere priesterstudenten die hij therapeutisch van hun homoseksualiteit wilde genezen. Na onthullingen in onder meer het Nederlands Dagblad werd hij in 2018 door het aartsbisdom Parijs gesuspendeerd. Sinds 2021 loopt een Vaticaans proces tegen hem.

Donderdag bleek dat de ooit zo binnen het Vaticaan gewaardeerde ‘homo-expert’ zich onder de vierhonderd deelnemers aan het door kardinaal Ouellet georganiseerde symposium over het priesterschap bevond. Hij had zichzelf aangemeld met de kerkelijke eretitel ‘monseigneur’.

Kardinaal Ouellet sprak vrijdag over ‘onrust’ omtrent ‘een persoon die aanwezig zou zijn en ‘persona non grata’ zou zijn’. Ouellet kent Anatre..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .