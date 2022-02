Paus Franciscus ‘kaapt’ conservatief priestersymposium Vaticaanse kardinaal

De Vaticaanse kardinaal Ouellet organiseert van donderdag tot en met zaterdag een symposium over de rol van de priester. Paus Franciscus stond er op bij de opening zijn visie op het priesterschap uit de doeken te doen.

Paus Franciscus (links) samen met kardinaal Marc Ouellet tijdens de opening van het symposium over het priesterschap.

Toen kardinaal Marc Ouellet zijn symposium enkele maanden geleden aankondigde, stond iedereen in het Vaticaan verbaasd te kijken. Niet eens zozeer vanwege de nog steeds heersende coronapandemie, maar vooral omdat de Canadese kardinaal aan het hoofd staat van de Congregatie voor de Bisschoppen. Terwijl het de Congregatie voor de Clerus is die over de priesters gaat.

Ouellet gold in 2013 als een van de kanshebbers om paus te worden. Zijn klassiek-conservatieve theologie paste perfect in de lijn die door Johannes Paulus II en Benedictus XVI was uitgezet.

Maar het lot – of de Heilige Geest – besliste anders. En paus Franciscus liet hem op zijn plek. Dat is niet zomaar een plek: Ouellet bepaalt de bisschopsbenoemingen in o..

