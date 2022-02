Dom Bernardus naar Rome om creativiteit en vernieuwing in trappistenorde te brengen

Dom Bernardus Peeters begon anderhalf jaar geleden met zijn trappistenklooster in Berkel-Enschot bij Tilburg een uniek experiment: een digitaal noviciaat. Enkele weken geleden traden de eerste nieuwe monniken die dit doorliepen daadwerkelijk in. Maar Peeters mag het niet meer van nabij meemaken: de vernieuwende abt werd vorige week gekozen tot abt-generaal van de trappistenorde en moet nu naar Rome verhuizen.

Dom Bernardus Peeters in Assisi (Italië) vlak bij de basiliek Santa Maria degli Angeli, gebouwd op de plek waar in de 13e eeuw Franciscus van Assisi zijn orde stichtte. De trappisten hielden er de afgelopen dagen hun generaal kapittel. (beeld Andrea Cova)

Assisi

‘Ik voel een heel groot verlangen binnen de orde naar verandering, een positieve richting naar de toekomst’, zegt de Nederlandse monnik (54) als hem gevraagd wordt waarom de keuze op hem is gevallen. Bij leven en welzijn zal hij de functie van generaal-abt tot zijn 75e vervullen.

De oversten van bijna alle trappisten en trappistinnenkloosters ter wereld waren de afgelopen dagen in Assisi voor een generaal kapittel bijeen en zagen in Dom Bernardus de geschikte persoon aan het hoofd van hun orde.

Helemaal verwonderlijk is dat niet. De in Heerlen geboren Dom Bernardus is relatief jong en heeft flink wat bestuurlijke ervaring. Hij was zestien jaar abt in Tilburg en heeft in verschillende kloosters van zijn orde geho..

