Minder Rome, meer lokale kerk: paus decentraliseert een stukje verder

Vaticaanstad

Voortaan hebben bisschoppen en bisschoppenconferenties bijvoorbeeld geen groen licht uit Rome meer nodig om interdiocesane priesterseminaries op te richten - bijvoorbeeld door er meerdere bestaande samen te voegen. Ook kunnen zij zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd en gekregen opleidingsprogramma’s voor priesterseminaries opstellen of catechismussen publiceren.

Om zulke besluiten uit te voeren is in het vervolg geen toestemming (‘approvazione’ in het Italiaanse decreet) nodig, maar slechts een bevestiging (‘conferma’). Dat betekent dat Rome slechts geïnformeerd hoeft worden en dat deze informatie bevestigd moet hebben.

De paus bracht de veranderingen in het kerkelijk wetboek aan om ‘het bewustzijn voo..

