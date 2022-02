Proces over door moslimterroristen vermoorde priester Jacques Hamel begonnen

In juli 2016 werd de Franse priester Jacques Hamel tijdens een doordeweekse kerkdienst in Normandië vermoord door moslimterroristen. Maandag is in Parijs het proces begonnen tegen vier verdachten die van de moordplannen geweten zouden hebben of zelfs actief bij de voorbereidingen van de aanslag betrokken geweest.

Een tekening van de eerste zittingsdag in de rechtbank in Parijs waarop de drie gemaskerde verdachten van medeweten van of medewerking aan de moord op de Franse priester Jacques Hamel met hun advocaten staan afgebeeld.Â

Parijs

De 85-jarige priester Jacques Hamel werd tijdens de ochtendmis in het stadje Saint-Etienne-du-Rouvray door twee terroristen vermoord. Zij werden beiden tijdens het verlaten van de kerk na de moord zelf door de politie gedood.

Een van de vier terecht staande verdachten, die erom bekend staat dat hij in Frankrijk voor IS rekruteerde, is naar alle waarschijnlijkheid in 2017 in Syrië of Irak gedood en dus afwezig tijdens het proces.

De toen 86-jarige parochiaan die door de terroristen werd gedwongen de moord op de priester te filmen en steekwonden opliep is aanwezig. Naast hem hebben zich nog dertien anderen als partij g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .