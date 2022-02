Limburgse pastoor is lijstduwer voor het CDA in Heerlen en Maastricht

Heerlen

Hoe bent u op beide kandidatenlijsten terecht gekomen?

‘Ik ben gevraagd door Marco Peters, de lijsttrekker van het CDA in Heerlen. Hij is een parochiaan van mij en bovendien lector in onze kerk. ‘Ik weet dat u CDA-lid bent’, zei hij tegen me. ‘Wilt u geen lijstduwer worden, op plaats 50?’. Als ik 49 andere kandidaten voor me heb, moet dat kunnen, dacht ik toen. Daarna hebben ze me ook in Maastricht gevraagd op de lijst van Niels Peeters die parochiaan was in een vorige parochie van me. Daar sta ik als lijstduwer op plaats 40.’

Het kerkelijk recht verbiedt priesters om een politieke functie te vervullen. Wat gaat er gebeuren als u met voorkeursstemmen toch gekozen wordt?

‘Ik zal niet zoveel stemmen krijgen dat ik word gekoze..

