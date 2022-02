‘Als katholieke gelovigen iets vinden, kun je niet uitsluiten dat de Heilige Geest daarmee iets wil zeggen’

Samen kerk zijn met inspraak van gelovigen vraagt in de Katholieke Kerk om ‘spirituele houdingen waar we niet aan gewend zijn’, zegt de jezuïet en theoloog Jos Moons. Hij gaat aan de Katholieke Universiteit Leuven onderzoeken wat deze ‘synodaliteit’ voor de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk betekent.

Salamanca

‘Synodaliteit’ is niet alleen een ingewikkeld woord, maar ook een nieuw woord in de katholieke traditie. Toch is het in de basis heel eenvoudig, vindt Moons. ‘Het kan in drie simpele punten worden uitgedrukt: we zijn samen kerk, op weg, onder leiding van de Heilige Geest.’

Daarna wordt het echter gelijk ingewikkeld, want synodaliteit heeft met inspraak van gelovigen in het kerkelijk leven te maken. ‘Hoe tuig je een proces op waarin er inspraak is, waarin die inspraak serieus genomen wordt, waar over de conclusies gesproken wordt, en ook: hoe doe je dat met 1,3 miljard katholieken wereldwijd?’

Moons, die inmiddels twaalf jaar jezuïet is, zit momenteel in het Spaanse Salamanca waar hij een negen maanden durende ‘spirituele sabbatica..

