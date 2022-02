Duitse bisdommen zegenen ook homoseksuelen en gescheidenen op Valentijnsdag

Het Duitse rooms-katholieke bisdom Essen biedt op Valentijnsdag kerkdiensten aan waarin stellen die elkaar liefhebben gezegend kunnen worden, ook wanneer het homoseksuelen of gescheidenen betreft. Soortgelijke initiatieven vinden ook in het bisdom Erfurt plaats.

Essen

Verliefde stellen in het West-Duitse bisdom Essen kunnen op maandagavond 14 februari in de kathedraal tijdens een oecumenische gebedsdienst een zegen ontvangen. Ook verschillende andere kerken in het bisdom organiseren soortgelijke kerkdiensten, niet zelden in oecumenisch verband.

Ook het Oost-Duitse bisdom Erfurt biedt een zegendienst aan voor ‘allen die over liefde en partnerschap willen nadenken’. In de H. Lorenzkerk in de stad wordt een oecumenische gebedsdienst georganiseerd waarin de rooms-katholieke hulpbisschop Reinhard Hauke en de protestantse predikante Bianka Uebach-Larisch zullen voorgaan. Volgens het bisdom zullen zij middels een beeldmeditatie stilstaan bij het bijbelse Hooglied, een erotisch gekleurde t..

