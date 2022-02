De moed om op een moreel kompas te varen, gaat soms gepaard met gewetensnood

De Utrechtse aartsbisschop in oorlogstijd, mgr. Jan de Jong (1885-1955), ontvangt dit jaar postuum de onderscheiding voor de ‘Rechtvaardigen onder de Naties’ van het Holocaust-herdenkingscentrum Yad Vashem. Daarmee wordt een van de weinige Europese kerkleiders geëerd die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog openlijk en bij voortduring verzet hebben tegen het discrimineren, deporteren en vermoorden van Joden. Voor zijn onverzettelijkheid hebben de nazi’s de aartsbisschop een hoge prijs laten betalen.

Toen hij katholieke dagbladen verbood nationaalsocialistische advertenties op te nemen, werd in januari 1942 zijn naaste medewerker Titus Brandsma gearresteerd; hij stierf een halfjaar later in Dachau. En toen De Jong in augustus 1942 in ..