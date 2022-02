Nederlanders die willen ‘meepraten over de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap’ kunnen nu op een speciaal daarvoor gelanceerde website terecht. Het bisdom Den Bosch heeft deze geopend in samenwerking met onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Den Bosch is het enige Nederlandse bisdom dat internet gebruikt om gelovigen, rand- en buitenkerkelijken te bereiken met het door paus Franciscus gelanceerde synodale proces.

‘We willen proberen het hele proces, dat door corona enigszins vertraagd is, tot aan mei met deze weblink een boost te geven’, zegt bisschop Gerard de Korte. ‘Dat doen we in de hoop dat een groot aantal katholieken, maar ook protestantse christenen en andere mensen van goede wil, zo veel mogelijk mee gaan doen, in de lijn van wat paus Franciscus van ons vraagt.’

Het maakt allemaal deel uit van het twee jaar durende synodaal proces afgelopen oktober van start ging. Katholieken en andere geïnteresseerden mogen in dat wereldwijde proces meepraten over de toekoms..

