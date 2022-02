In het Chinese olympische skigebied staat een Nederlandse katholieke kapel

Xiwanzi was een oud, vergeten en geïsoleerd dorp met drieduizend inwoners op het Chinese platteland. In minder dan tien jaar is het omgevormd tot een ultramodern ski-resort en een moderne stad met 60.000 inwoners. Naast de voor de Olympische Winterspelen aangelegde ultramoderne hoge snelheidslijn staat de rooms-katholieke kapel die er in 1904 door de Nederlandse missionaris Hadriaan van der Heyden werd gebouwd.