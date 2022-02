Tilburgse abt Bernardus Peeters gekozen tot generaal abt van wereldwijde trappisten

De abt van de Tilburgse abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, Bernardus Peeters, is in Assisi gekozen tot nieuwe generaal abt van de wereldwijde trappisten.

Rome

Peeters is tevens voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, waarin alle rooms-katholieke kloosterordes en congregaties verzameld zijn. Het generaal kapittel van de Trappisten - officieel: De Cisterciënzer Orde van de Strikte Observantie - is deze dagen in het Italiaanse Assisi bijeen en koos Peeters tot de nieuwe generaal abt.

Peeters zal de nieuwe functie vanuit het generale huis van de trappisten in Rome gaan vervullen, meldt de KNR op haar website.

De trappisten maken deel uit van de in 1098 opgerichte Cisterzienser familie en volgen de regel van Sint-Benedictus. Daarmee maken zijn ook deel uit van de benedictijnse familie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .