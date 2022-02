Gemengde reacties op excuses Benedictus XVI

Rome

De voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, bisschop Georg Bätzing toonde zich ‘dankbaar’ voor de brief. Ook kardinaal Reinhard Marx, de huidige aartsbisschop van München en de voorzitter van de pauselijke anti-misbruikcommissie, kardinaal Sean Patrick O’Malley toonden zich positief. Maar bisschop Franz-Josef Overbeck van Essen liet weten te vrezen dat de brief ‘de slachtoffers in hun proces weinig verder zal helpen’.

Een woordvoerder van Duitse misbruikslachtoffers, Johannes Norpoth, noemde de excuses ‘duidelijk te laat’ en bovendien neemt Benedictus volgens hem helaas ‘geen persoonlijke verantwoordelijkheid’. Veel Duitse commentatoren namen het de voormalige paus kwalijk dat hij in zijn brief eerst zijn eigen medew..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .