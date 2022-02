Nuntius in India stelt dalits gerust: ook leden van laagste kaste kunnen bisschop worden

De pauselijk nuntius in India heeft verzekerd dat het behoren tot een bepaalde kaste geen invloed heeft op de selectie van bisschoppen. Dalits, behorend tot de laagste kaste in het traditionele Hindoestaanse kastenstelsel, klaagden over het feit dat er niet tot nauwelijks dalits tot bisschoppen worden benoemd.

New Delhi

De vertegenwoordigers van de dalits ontmoetten de Italiaanse aartsbisschop Leopoldo Girelli begin februari. Leden van deze kaste - voorheen meestal aangeduid met ‘onaanraakbaren’ - maken de helft van alle rooms-katholieke gelovigen in India uit. In de regio’s Tamil Nadu en Pondicherry is dat zelfs 70 procent, maar van de achttien bisschoppen is er in deze beide regio’s maar één dalit.

De nuntius verzekerde dat er slechts gekeken wordt ‘naar de priesterlijke integriteit van de kandidaten, zonder onderscheid te maken als het gaat om etniciteit, kaste, taal of sociale status’.

De DCLM liet tegenover de kran..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .