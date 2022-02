Benedictus XVI vraagt misbruikslachtoffers om vergeving, maar voor fouten van anderen

De voormalige paus Benedictus XVI vraagt slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken om vergeving. Maar persoonlijke fouten erkent hij niet. Een onafhankelijke misbruikrapport beschuldigde hem onlangs ervan, dat hij als aartsbisschop van München in vier gevallen fout heeft gehandeld in de omgang met priesters die hadden misbruikt. Maar zijn juridische adviseurs weerleggen alle beschuldigingen.

Een reliëf met de afbeelding van emeritus-paus Benedictus XVI in een parochiekerk in München, het aartsbisdom waar Joseph Ratzinger tussen 1977 en 1982 aartsbisschop was.

Vaticaanstad

Drie weken nadat het misbruikrapport in München werd gepubliceerd, reageert Benedictus XVI via een ‘persoonlijk woord’, dat hij schreef na ‘dagen van gewetensonderzoek’. Het verscheen dinsdag in het Duits en zeven andere talen op de website van het Vaticaan.

Na zijn team van juridische medewerkers uitvoerig te hebben bedankt voor hun hulp, schrijft de voormalige paus dat hij een ‘woord van bekentenis’ wil afgeven. ‘Ik vraag me elke dag af of ik niet ook over “overgrote schuld” moet spreken’, schrijft de Beierse ex-paus - daarmee neemt hij woorden op die bij het begin van elke mis door de gelovigen worden uitgesproken.

Maar in het vervolg van de brief blijft het onhelder wat Benedictus wil bekennen of waara..

