Celibaat afschaffen en vrouwen als diaken: Duitse Rooms-Katholieke Kerk wil drastisch hervormen

In grote meerderheid stemden de leden van de Duitse Synodale Weg voor de afschaffing van het verplichte priestercelibaat en voor de toelating van vrouwen tot het diakenambt. De Duitse Rooms-Katholieke Kerk wil geloofwaardigheid terugwinnen door over heikele thema’s als kerkelijke macht en seksuele moraal stevige hervormingen te vragen.

Een van de deelnemers aan de Duitse Synodale Weg tijdens de derde zitting ervan in Frankfurt-am-Main.Â

Frankfurt-am-Main

De pauselijk nuntius in Berlijn sprak donderdag de 215 gedelegeerden van de synodale weg vriendelijk, maar toch ook waarschuwend toe. De bisschoppen, priesters, diakens en leken moesten vooral toch ook de eenheid met de wereldkerk bewaren. Ook moesten zij synodaliteit - waarmee in de katholieke kerk de inspraak van gelovigen bedoeld wordt - toch zeker niet met ‘democratisch parlementarisme’ verwarren.

Maar de Duitse katholieken vinden dat de tijd inmiddels meer dan rijp is voor veranderingen in de katholieke leer en praktijk. Over veertien teksten moest gestemd worden tijdens deze derde sessie van de Synodale Weg. Ze werden allemaal met grote meerderheid aangenomen, hoe controversieel ze op papier ook waren. Vrijwel allem..

