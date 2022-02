Opnieuw wordt een anglicaanse bisschop in Groot-Brittanië rooms-katholiek

De gepensioneerde anglicaanse bisschop Peter Forster (71) is overgegaan naar de Rooms-Katholieke Kerk. De afgelopen twee jaar zijn er in het Verenigd Koninkrijk vijf anglicaanse bisschoppen rooms-katholiek geworden.

In 2014 poseerde de toenmalige anglicaanse bisschop Peter Forster (rechts) met de eerste vrouwelijke bisschop in de anglicaanse kerk van Engeland. Forster werd vorig jaar rooms-katholiek.

Edinburgh

De overgang vond al in 2021 discreet plaats, maar lekte nu pas via Engelse media uit.

Forster, die deel uitmaakte van de evangelicale vleugel van de anglicaanse kerk, werd tijdens een besloten plechtigheid in Schotland in de Katholieke Kerk opgenomen. Hij was 22 jaar bisschop van het Engelse bisdom Chester.

Forster keerde zich als bisschop tegen het homohuwelijk en noemde in het anglicaanse blad Church Times de milieu-encycliek van paus Franciscus ‘naïef’.

