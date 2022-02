Paus in talkshow: ‘Ik ben minder heilig dan mijn voorgangers’

‘Achter elke vorm van starheid verschuilt zich rot. Altijd’, zei paus Franciscus zondagavond tijdens een interview met een populaire talkshow op de Italiaanse televisiezender Rai 3. Hij bekritiseerde het klerikalisme in zijn eigen kerk en legde uit waarom hij niet in de pauselijke appartementen woont.

Rome

Tijdens het interview met Che tempo che fa zei Franciscus dat het klerikalisme het gevolg is van ‘het grootste gevaar dat de kent momenteel kent’, namelijk de ‘geestelijke verwereldlijking’. Dit is een vorm van narcisme waardoor de christen meer naar zichzelf gekeerd is dan naar de anderen. Dit is volgens de paus zelfs ‘een groter gevaar dan de losbandige libertijnse pausen’ uit de middeleeuwen.

De paus sprak ook opnieuw over migranten en bekritiseerde de ‘algemeen heersende onverschilligheid’ over hun lot. Ook sprak hij over milieubescherming en de vraag naar de oorzaak van het menselijk lijden. Op persoonlijk vlak zei Franciscus dat hij graag naar klassieke muziek luistert, ‘maar ook naar tango, waar ik zoveel van houd’.

