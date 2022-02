Aartsbisschop De Jong vroeg tijdens oorlog aan paus Pius XII tevergeefs om ‘pauselijk woord’ voor Nederlandse katholieken

De historicus Johan Bank publiceerde in 2015 God in Europa, zijn magnus opus over de rol van de christelijke kerken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vorige week neusde hij meerdere dagen in de Vaticaanse archieven om de relatie tussen paus Pius XII en Nederland te onderzoeken. ‘Ik wilde wat ik geschreven had toetsen.’

Rome

De archieven over het pontificaat van Pius XII zijn sinds twee jaar open voor onderzoekers, maar Johan Bank had die wegens de coronapandemie nog niet kunnen doorspitten. ‘Onvaticaans’, noemt de inmiddels 81-jarige historicus ze. ‘Eerst kom je schildwachten tegen die nog in de zestiende-eeuwse kledij van Michelangelo rondlopen. En even later zit je voor volledig geautomatiseerde archieven waar het Nederlandse archief een voorbeeld aan kan nemen.’

De emeritus hoogleraar van de Universiteit van Leiden, geboren op de dag van de Duitse inval in Nederland, was ook in Rome voor een symposium over ‘Pius XII en de Lage Landen’. Dit werd donderdag en vrijdag georganiseerd door onder meer de Katholieke Universiteit Leuven en het Konink..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .