Nederlandse bisschoppen blijven gescheidenen en homo’s uit functies weren

Wie hertrouwd is na een echtscheiding of in een relatie leeft met iemand van het hetzelfde geslacht mag binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk ook in de toekomst geen kerkelijke functie bekleden. Dat zegt bisschop Hans van den Hende vandaag in een interview met deze krant. Elders in Europa laten vooraanstaande kardinalen echter andere geluiden horen.