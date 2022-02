Kloostergasthuizen zitten vol omdat men daar vindt wat in de maatschappij vaak ontbreekt

Mensen zijn op zoek naar houvast. Bij velen ontbreekt het kompas, of is het kapot. Oude en wijze religieuze geschriften geven richtingaanwijzers voor het leven, schrijft pastoraal werkster Monica Raassen.

In een radioprogramma hoorde ik een dezer dagen zeggen dat er steeds meer zelfhulpboeken op de markt komen omdat daar zo’n grote vraag naar is. De geïnterviewde antwoordde op de vraag waarom dat zo is dat nu de rol van de religie en kerkelijke verbanden steeds minder wordt, de mensen op zoek zijn naar houvast.

Dat is ook wat ik ervaar in allerlei zaken die momenteel in de samenleving spelen, een gebrek aan houvast. Een levensfilosofie die een mens helpt om in diverse omstandigheden overeind te blijven.

Er kwamen in de afgelopen tijd veel zaken in de schijnwerpers te staan die doen vermoeden dat het kompas van sommigen ontbreekt of kapot is.

We leven in een overgereguleerde samenleving die voor alles regels en protocollen heeft, maar toch gaat er van alles mis. Op zich zijn regels en protocollen goed, mits ze niet voorbijschieten aan hun doel en ze ook effectief ingezet kunnen worden.

het gaat mis

Dit is overigens geen nieuw probleem want binnen de religies bestaan veel oude en wijze geschriften die richtingaanwijzers geven voor het leven, maar even zo goed laten zien hoe het toch mis gaat.

Neem de bijbelse verhalen. De tien geboden zijn heel duidelijk, maar ondanks dat deze een prima kompas geven voor het leven, blijken er in alle tijden mensen te zijn die zich hier niet aan storen en hun eigen gang gaan.

De mooiste richtingaanwijzer in het leven is al heel oud en wordt de gulden regel genoemd: wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. In de christelijke traditie gaf Jezus ons de regel mee: heb God lief en de naaste als uzelf.

Als we dat allemaal zouden doen, is er niets aan de hand, maar het blijkt voor elke tijd en generatie een moeilijke opgave met als gevolg mensen die de macht naar zich toe trekken en gekwetste mensen.

Hoe houd je het roer recht als je op een voetstuk wordt gezet of als je in een kwetsbare positie zit? Dan is zelfkennis een belangrijk gegeven, maar ken ik mijzelf wel?

Augustinus (354 - 430) geeft in zijn Belijdenissen blijk van een grote mate van zelfreflectie en vanuit die zelfreflectie komt hij tot Godskennis. Daarmee komt Augustinus tot een beter verstaan van zichzelf en ervaart hij dat hij God buiten zichzelf zocht, maar dat God in hem zit.

liefde is God

Nu hoeven we bij veel mensen in deze tijd er niet mee aan te komen dat God in henzelf zit. God is meestal juist buiten de deur gezet of nooit binnengelaten. Maar wel erkent iedereen dat er liefde bestaat, terwijl niemand daar een volledige definitie van kan geven. ‘God is liefde’, schrijft Johannes in zijn eerste brief en ‘liefde is God’, beweert Augustinus. Een liefde die noodzakelijk is voor een zinvol leven omdat die liefde betekent dat ik wil dat jij kunt zijn wie je bent.

In een klooster leef je als in een compacte samenleving en het is noodzakelijk om iedereen in zijn of haar waarde te laten om te voorkomen dat alle ruiten sneuvelen. Kloostergasthuizen zitten vol omdat men blijkbaar daar vindt wat in de maatschappij vaak ontbreekt: respect voor de ander, zonder zelfhulpboeken, gericht op Gods niet aflatende liefde.

Zou het bij velen niet ontbreken aan dat kompas van de (naasten)liefde dat houvast geeft in een roerige samenleving.