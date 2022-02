Vaticaan verkoopt omstreden kantoorpand in Londen met miljoenenverlies

Het Vaticaan heeft een luxueus appartementencomplex in Londen verkocht, met verlies van meerdere miljoenen euro’s. Momenteel loopt in Vaticaanstad een civielrechtelijk proces waarbij fraude en verduistering wordt vermoed bij de aanschaf ervan tussen 2014 en 2018.

Het luxueuse complex aan 50 Sloane Ave. in Londen. (beeld Google Streetview)

Vaticaanstad

Het prestigieuze gebouw bevindt zich aan 60 Sloan Ave. in de Londense wijk Chelsea. Volgens het Vaticaanse departement voor economische zaken is tien procent van de koopsom aanbetaald en zal de verkoop in juni zijn beslag krijgen.

Pater Juan Antonio Guerrero Alves, dat aan het hoofd van dit departement staat, gaf geen details over de verkoopprijs, maar meldde afgelopen vrijdag wel dat het verkocht is voor meer dan de taxatieprijs.

Het Vaticaanse Staatssecretariaat kocht het gebouw voor 409 miljoen euro. De voormalige eigenaar had het voor minder dan de helft aangekocht. Vaticaanse prelaten bleken vertrouwd te hebben op Italiaanse tussenpersonen, terwijl deze bekend stonden als minder betrouwbaar. Deze tuss..

