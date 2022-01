Moeten we de priester nog wel priester noemen? Een pleidooi voor een oudere terminologie

Volgens paus Franciscus is het ‘klerikalisme’ oorzaak van verschillende kwalen waaraan de Rooms-Katholieke Kerk lijdt. De kerkelijke cultuur van een aparte ‘kaste’ van geestelijken die buiten en vooral boven het gelovige volk staat, ziet hij als belangrijke mede-oorzaak voor het kerkelijk seksueel misbruik en toedekking ervan. Moet daarom ook niet het katholieke taalgebruik kritisch onder de loep worden genomen. Is de term ‘priester’ nog wel bruikbaar?

In het Nieuwe Testament worden de leiders van de eerste christelijke gemeenschappen nooit met ‘priesterlijke’ termen omschreven. Organisatorisch gezien is de vroegste kerk eigenlijk een zootje: er zijn geen vaste namen voor de leidinggevende functies en ambten. Opvallend is echter dat de term hiereus, het Griekse woord voor priester, ontbreekt.

Heidense en joodse priesters brachten offers aan God en traden op als middelaars tussen God en de mensen. Dat het vroege christendom van deze term afzag om zijn leiders te beschrijven, is beduidend en niet zonder toeval. Christus is de enige, unieke Middelaar. De brief aan de Hebreeën noemt hem dan ook de ‘enige Hogepriester’: dankzij de verzoening in en door Jezus van Nazaret is de relatie t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .