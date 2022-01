De ontkerkelijking binnen de Rooms-Katholieke kerk leidt tot steeds grotere problemen

Een op de drie rooms-katholieken in Nederland geeft aan minder vaak naar de kerk te gaan als direct gevolg van kerksluitingen en parochiefusies, blijkt uit representatief onderzoek van het Nederlands Dagblad en het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO).

In de kerkbanken van de katholieke kerkgebouwen zitten steeds minder mensen

Amersfoort

In de kerkbanken van de katholieke kerkgebouwen zitten steeds minder mensen - en dat is een trend die al decennia gaande is, ver voordat corona om de hoek kwam kijken. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gaan door secularisatie steeds minder mensen naar de kerk - en deze trend gaat dus ook aan de katholieke kerk niet voorbij. Sterker nog; het proces van ontkerkelijking leidt afgelopen jaren tot steeds grotere problemen.

‘Ooit was de katholieke kerk een volkskerk - met de blijde boodschap van het geloof voor iedereen’, legt Petra Stassen uit. Zij is voormalig directeur en momenteel adviseur van de stichting Kerkelijk Waardebeheer. Vanuit deze rol en haar eigen katholieke achtergrond heeft ze goed zicht op wat..

