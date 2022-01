‘Geen Nederlandse bloemen meer voor paus’, maar discreet wordt aan een doorstart gewerkt

Geen Nederlandse bloemen meer voor de paus. Bloemist Paul Deckers liet woensdag via sociale media weten dat er een eind komt aan de traditie van de Nederlandse bloemenzee op het Sint-Pietersplein tijdens de pauselijke Paaszegen Urbi et Orbi. Maar verschillende bronnen melden het Nederlands Dagblad dat momenteel discreet aan een doorstart wordt gewerkt. Zonder Deckers.

Paus Franciscus loopt tussen de Nederlandse bloemen tijdens de viering van Paasochtend op 21 april 2019 op het Sint-Pietersplein in Rome.

Rome

‘De florale aankleding op het Sint Pietersplein in Rome met Pasen, is in 2020 en 2021 niet gerealiseerd vanwege de pandemie’, schrijft Deckers. De coronapandemie heeft nu ‘nieuwe sponsoren helaas doen besluiten af te zien van de eerder toegezegde sponsoring van het project’. Daarmee komt ‘een eind aan een meer dan 35 jaar lange traditie’.

De uit het Limburgse Posterholt afkomstige Deckers is sinds 1988 betrokken bij de bloemenschikking op het plein en sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie ervan.

‘De sponsors stoppen, het past niet meer in hun marketingbeleid’, terwijl het sinds 1986 ‘een wereldplatform was voor de Nederlandse sierteelt’, schrijft de hoofdarrangeur die in 2015 van paus Franciscus ..

