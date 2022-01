Het hanengekraai als best denkbare begin voor een kerkelijke carrière

We moeten af van het idee dat we geloofshelden nodig hebben, omdat een heldenwereld altijd nood heeft aan schurken, schrijft priester Jan-Jaap van Peperstraten. De apostel Petrus kon daar over meepraten, ‘het hanengekraai is het einde van elke illusie’.

Toen ik seminarist was leefde ik nog in een wereld van helden. Mgr. Gijsen en paus Benedictus XVI werden ons bijvoorbeeld voorgesteld als haast bovenmenselijke karakters die zich uitputten voor de waarheid en als bronzen muren en ijzeren zuilen pal stonden tegen de geest der eeuw. We namen dat gretig aan. In een onzekere wereld heb je nood aan sterke helden die naast je staan.

Dit alles voelt alweer heel lang geleden terwijl er maar tien jaren voorbijgegaan zijn. Eerst verdween mgr. G..