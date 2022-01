Franciscaan Leo van Ulden overleden

De Franciscaanse pater Leo van Ulden is op 24 januari op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang vicaris-generaal in het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Leiden

Na in verschillende plaatsen in het noordelijke bisdom pastoor te zijn geweest en later bisschoppelijk vicaris, was hij vicaris-generaal van de bisschoppen Wim Eijk en Gerard de Korte. In 2011 verliet hij na 44 jaar het bisdom om zich in Voorhout te vestigen in een franciscanenklooster. Later verhuisde hij naar zijn geboorteplaats Leiden waar op 1 februari ook zijn uitvaart zal plaatsvinden.

Het bisdom Groningen-Leeuwarden laat weten pater Van Ulden dankbaar te zijn ‘voor het vele wat hij voor het bisdom heeft kunnen en mogen betekenen’. <

