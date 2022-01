Paus: ouders moeten homoseksuele kinderen begeleiden, niet veroordelen

Vaticaanstad

In de zinnen ervoor en erna sprak de paus over teleurstellingen die ouders tegen kunnen komen als het hun opgroeiende kinderen betreft. Franciscus noemde in het bijzonder ongeneeslijke ziekten bij hun kinderen, kinderen ‘die van het rechte pad afdwalen, stomheden begaan of een ongeluk krijgen’. Ook noemde de paus kinderen die moeilijkheden hebben op school. 'Veroordeel je kinderen nooit', zei de kerkleider.

De paus deed zijn uitspraak twee dagen nadat op de Duitse televisie 125 katholieke homoseksuelen in kerkelijke dienst uit de kast kwamen met hun seksuele oriëntatie. Dit was volgens de documentaire..

