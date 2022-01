Duitse bisschoppen reageren positief op ‘grootste coming-out’ van katholieken ooit

Duitse priesters, pastoraal werkers en andere katholieken in dienst van de Duitse Rooms-Katholieke Kerk, kwamen maandagavond publiekelijk op televisie uit de kast als homoseksueel, biseksueel, aseksueel of transgender. Verschillende Duitse bisschoppen reageren positief en willen het arbeidsrecht van de kerk veranderen.

Berlijn

‘Het is de grootste coming-out in de geschiedenis van de katholieke kerk: het gebeurt nu in Duitsland’, luidde het maandagavond op prime-time op de Duitse televisiezender ARD.

‘Out in Church’ heette de actie van 125 vrouwen en mannen in kerkelijke dienst. Sommigen werken als priester, pastoraal werker of godsdienstleerkracht. Anderen bijvoorbeeld als arts of verpleegkundige in een van de vele katholieke ziekenhuizen in Duitsland of als sociaal werker bij een katholieke hulporganisatie. En allen vreesden voor hun baan als naar buiten komt dat zij homoseksueel of transseksueel zijn of zelfs met een partner samenwonen. Of nog erger: een burgerlijk huwelijk met iemand van hetzelfde geslacht zijn aangegaan.

De Duitse wet ..

