Kardinaal Höllerich voorstander van gehuwde priesters, noemt vrouwen ‘centrum van de kerk’

De Luxemburgse kardinaal Jean-Claude Höllerich toont zich voorstander van gehuwde priesters en een grotere rol van vrouwen in de kerk. Höllerich speelt een belangrijke rol tijdens de bisschoppensynode van 2023 over de toekomst van de kerk.

Kardinaal Jean-Claude Höllerich (links) groet paus Franciscus in aanwezigheid van kardinaal Mario Grech (midden), de secretaris-generaal van de bisschoppensynode. Höllerich is door paus Franciscus benoemd tot "relator" van de bisschoppensynode in 2023. Dat betekent dat hij de slottekst zal opstellen.

Rome

‘We moeten ons de vraag stellen of een priester per se celibatair moet zijn’, zei Höllerich in een interview met de Franse krant La Croix. ‘Ik heb een hoge dunk van het celibaat, maar is het noodzakelijk? Ik heb in mijn bisdom gehuwde diakens die met hun preken de mensen veel meer raken dan de preken van ons, celibatairen. Waarom ook niet gehuwde priesters?’

Als priesters ‘de eenzaamheid niet meer aankunnen’, moet de kerk hen volgens Höllerich ‘begrijpen en niet veroordelen’. En wat betreft homoseksuele priesters (‘daar zijn er veel van’) zou het goed zijn dat zij ‘er met hun bisschop open over kunnen praten zonder dat deze hen veroordeelt’.

Tevens pleit Höllerich voor een kerk die meer luistert naar vrouwen en jongeren..

