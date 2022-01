Bisschoppen tegen Vaticaan: ‘Coronapandemie toonde dat we één christelijke familie zijn’

Een oecumenische gebedsviering op 26 oktober 2021 in Berlijn.

Vaticaan

Vooral tijdens het tweede jaar van de pandemie werd ‘een nieuwe solidariteit herontdekt’, bleek uit de 142 door alle bisschoppenconferenties teruggestuurde antwoorden.

De Pauselijke Raad voor de Eenheid van de christenen publiceerde vorige week een vijftig pagina’s tellend document met de titel ‘Oecumene in tijden van pandemie: van crisis naar kans’.

Tegenover Vatican News zei pater Hyacinthe Destivelle, een medewerker van de raad, dat ‘de eerste oecumenische vrucht van de pandemie’ het gegroeide bewustzijn is ‘dat we één christelijke familie zijn’.

Enkele bisschoppenconferenties wezen op het feit dat de gebedsweek voor de eenheid van de christenen nog nooit zo goed bezocht was als in 2021. In het document word..

