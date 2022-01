Ook Belgische bisschoppen stellen Ad Limina-bezoek aan Rome uit

Mechelen

De bisschoppen vroegen zelf om uitstel en het Vaticaan stemde daarmee in. Zij vinden het ‘niet verantwoord in deze omstandigheden als groep naar Rome af te reizen en er in de tijdsspanne van een week de vele geplande afspraken te laten doorgaan’. Hun laatste Ad Limina-bezoek dateert van 2010, toen paus Benedictus XVI nog paus was.

De Nederlandse bisschoppen zegden hun bezoek, dat van 28 januari tot 5 februari gepland was, begin januari af. Momenteel zijn de Spaanse bisschoppen in Rome voor hun Ad Limina-bezoek, dat normaal gesproken elke vijf jaar moet plaatsvinden.

