De Nederlandse katholiek houdt van de paus, maar wil méér dan de kerkelijke leer

Luisteren naar wat er leeft bij gelovigen, dat is wat paus Franciscus van de bisschoppen vraagt. Maar willen de Nederlandse bisschoppen echt horen wat de Nederlandse katholieken van hun kerk verlangen? Wat dat is, komt naar voren in dit verhaal.

Een synode die gaat over wat ‘gewone’ gelovigen denken over hun eigen plaats in de kerk en die hun inspraak geeft – dat is het idee voor de wereldwijde bisschoppensynode van de Rooms-Katholieke Kerk in 2023. Het is een opvallende keus van paus Franciscus, waarmee hij de rollen omdraait in een kerk die toch vooral gekenmerkt wordt door haar klassieke ‘top-downmentaliteit’ – de bisschoppen spreken, de gelovigen luisteren.

Tijdens de twee jaar durende ‘synodale weg’ naar die synode toe, vraagt de paus van de bisschoppen een luisterend oor en van leken de wil om te spreken.

Uit representatief onderzoek van DirectResearch in opdracht van het Nederlands Dagblad en het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO) blijkt dat aan wil om te spr..

