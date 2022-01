Pr-technisch gezien behoren de kloosterlingen tot de sterkste troeven van de Katholieke Kerk

De benedictijner monnik Thomas Quartier is de laatste tijd niet uit de media weg te slaan. De aanleiding is zijn uitverkiezing tot Theoloog des Vaderlands, de eerste keer dat een contemplatieve kloosterling met deze eretitel werd onderscheiden. Dat het al tien jaar lukt een mediahype op te wekken rond de bekendmaking van de nieuwe Theoloog des Vaderlands, is een compliment voor predikant en programmamaker Tom Mikkers.

Hij nam het initiatief voor deze prijs om de wat mediaschuwe beroepsgroep van godgeleerden in de schijnwerpers te zetten. Wanneer zo’n bekroonde theoloog dan ook nog een habijt draagt, weet je zeker dat journalisten in de rij staan voor een interview.

En zo verrassend is de benoeming van broeder Thomas tot Theoloo..