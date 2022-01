Joden als ‘oudere broers’? Hoe een goedbedoeld beeld de plank volledig kan misslaan

Maandag viert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en Italië de ‘Dag van het Jodendom’. Elk jaar op 17 januari wil zij ‘kennis over het jodendom onder christenen bevorderen’ en de ‘actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren’. Maar noem de joden liever geen ‘oudste broeders in het geloof’.

Christenen kennen twee vormen van religieuze dialoog. Allereerst is er de oecumenische dialoog, waar gelovigen of vertegenwoordigers van een bepaalde kerk of kerkstroming in dialoog treden met christenen van een andere kerk of verschillende andere kerken. Daarnaast is er de interreligieuze dialoog, wanneer christenen in gesprek raken met gelovigen of vertegenwoordigers van andere religies, zoals de islam, het boeddhisme of het hindoeïsme.

Het is van belang beide vormen van dialoog strikt te onderscheiden, om twee redenen. Allereerst vanwege de bronnen. In de oecumenische dialoog – bijvoorbeeld tussen evangelische kerken en de Rooms-Katholieke Kerk of tussen gereformeerde en orthodoxe kerken – delen de gesprekspartners de religieuze ..

