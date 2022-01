Katholieke vrouwen: ‘De paus kust ons wakker’

Paus Franciscus lanceerde afgelopen oktober een twee jaar durend denkproces over de actieve rol van alle gelovigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het Netwerk van Katholieke Vrouwen (NKV) pakt de pauselijke handschoen op. Het organiseert een digitale talkshow en roept vrouwen op om via een vragenlijst mee te praten. Allemaal onder het motto ‘Zij heeft een verhaal’.

Nijmegen

‘Er hangt sinds dertig jaar een soort dikke mist over katholiek Nederland’, zegt de dominicanes Holkje van der Veer. Volgens de Nijmeegse agoge en theologe zijn onder die mist ‘een heleboel mensen verdwaald geraakt’.

Maar volgens Van der Veer heeft paus Franciscus ‘daar met zijn uitspraken en encyclieken als het ware een aantal gaten in geprikt’. Ze ziet in Nederland ondanks alle kerkelijke krimp toch ook ‘ineens allerlei mensen die enthousiast worden en het idee hebben dat ze iets aan die kerk kunnen hebben’.

De kerk is volgens haar ‘de afgelopen decennia het symbool geworden voor heel veel dingen die fout zijn. Dat doet mij pijn, want dat is de kerk voor mij niet.’

