Duitse non niet vervolgd wegens misbruik: ‘slachtoffer’ trekt beschuldiging in

Speyer

De non zou de 36-jarige man dertig jaar geleden in een kindertehuis van de zusters van Niederbronn in Speyer seksueel hebben misbruikt. Dat was tenminste zijn eerdere beschuldiging. Maar de hoofdofficier van justitie liet dinsdag weten dat het vermeende slachtoffer tijdens een recent verhoor zou hebben toegegeven dat hij weliswaar door de non zou zijn geslagen en vernederd, maar niet seksueel misbruikt.

Vorig jaar had de man tijdens een interview met een krant gesproken over ‘meervoudig seksueel misbruik’ door de zuster. Volgens de officier van justitie had de man zich ‘blijkbaar laten meeslepen door de berichtgeving’ over kerkelijk seksueel misbruik in de media.

In Speyer wordt in de media sinds twee jaar veelvuldig ..

