Onderzoek financiën in aartsbisdom Keulen pas als kardinaal terug is

Het aartsbisdom Keulen mag van het Vaticaan pas een extern onderzoek laten verrichten naar de wijze waarop gedurende tien jaar contracten werden aanbesteed als kardinaal Woelki in maart weer van zijn sabbatical terug is.

Keulen

Woelki wordt ervan verdacht niet de kerkrechtelijke regels te hebben gevolgd bij het geven van grote opdrachten. Hij zou commissies niet om advies hebben gevraagd, terwijl dat wel is voorgeschreven.

Woelki is zes maanden op sabbatsverlof nadat een door de paus gelast onderzoek door onder meer de Rotterdamse bisschop Van den Hende concludeerde dat hij weliswaar niet bewust misbruik had toegedekt, maar wel grote fouten had gemaakt, met name in de communicatie. <

