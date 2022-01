Adrianus VI werd 500 jaar geleden tot paus gekozen: De Nederlandse paus had het tij en zijn karakter tegen

Zondag is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Adrianus VI tot paus gekozen werd. Hij was de laatste niet-Italiaanse paus voordat de Pool Karol Wojtyla in 1978 Johannes Paulus II werd. Adriaan Florisz. was Nederlander en topdiplomaat, maar zijn pontificaat duurde te kort om het Vaticaan te hervormen.

What’s in a name?, zeggen de Britten. Nomen est omen, luidt het Latijn. Veel mensen die zich vijf eeuwen na zijn verkiezing bemoeien met de enige Nederlandse paus, heten ook Adriaan.

In 2001 waren kardinaal Adrianus Simonis en bisschop Ad van Luyn aanwezig bij de oplevering van de gerestaureerde graftombe van Adrianus VI, in de Santa Maria dell’Anima, de Romeinse kerk van de Duitse en later ook Nederlandse natie. Die kerk staat vlak bij het Piazza Navona, aan de overkant van de Tiber vanuit het Vaticaan gezien, een kilometer of drie ten oosten van de Sint-Pieter.

En naar eigen zeggen heeft paus Franciscus overwogen zich na zijn verkiezing in 2013 met de naam Adrianus te tooien. In 2015 meldde Religion News Service het en in 2019 schreef Ge..

