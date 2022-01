Ex-paus Benedictus XVI onder vuur wegens oud misbruikschandaal

De latere paus Benedictus XVI verwelkomde als aartsbisschop van München een priester die in het bisdom Essen meervoudig minderjarigen seksueel had misbruikt. Hij liet hem ongestoord in het pastoraat te werken. Dat blijkt uit geheime documenten die de Duitse krant Die Zeit in handen heeft.

München

De priester Peter H., die in Gelsenkirchen minderjarigen seksueel had misbruikt, werd 42 jaar geleden overgeplaatst naar het Beierse aartsbisdom München und Freising. Hij had therapie gevolgd en werd weer toegelaten in het pastoraat. De toenmalige aartsbisschop was Joseph Ratzinger, de latere, inmiddels 94 jaar oude Benedictus XVI. Deze informeerde het Vaticaan niet over de zaak.

Maar het was tot nu toe niet duidelijk wie er deelnam aan de vergadering op 15 januari 1980 waarin de toelating van de priester werd besloten. De toenmalige rechterhand van Ratzinger, vicaris-generaal Gerhard Gruber, zei in 2010 dat hij alleen verantwoordelijk was voor het besluit, maar nu blijkt dat Ratzinger er wel persoonlijk mee zou hebben in..

