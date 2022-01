Paus Franciscus: ‘Stellen willen nu honden en katten in plaats van kinderen’

Volgens paus Franciscus hebben honden en katten bij veel stellen de plaats van kinderen ingenomen. Opnieuw wees de paus op het gevaar van wat hij de ‘demografische winter’ in vooral westerse landen noemt.

Vaticaanstad

‘Zoveel stellen willen geen kinderen, of ze hebben er één en willen er niet meer. Maar ze hebben wel twee honden, twee katten. Ja, de honden en katten nemen de plaats van kinderen in’, zei Franciscus woensdagochtend tijdens de wekelijkse algemene audiëntie in het Vaticaan. Hij voegde er aan toe: ‘Dat doet ons glimlachen, maar het is de realiteit’.

Volgens Franciscus, die regelmatig wijst op het gevaar van veroudering van verschillende samenlevingen, is er sprake van ‘een zeker egoïsme’ dat het ‘vaderschap en het moederschap ontkent’.

Het ouderschap is volgens de paus ‘de volheid van een gehuwde persoon’. En zij die geen kinderen kunnen krijgen, raadt de paus aan eventueel te adopteren. ‘Het krijgen van kinderen ..

