Ad Liminabezoek van Nederlandse bisschoppen aan Rome opnieuw uitgesteld

Het bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan paus Franciscus en de romeinse curie later deze maand is uitgesteld ‘in verband met de coronasituatie in Nederland’. De bisschoppen hadden het Vaticaan daartoe verzocht.

Utrecht

De bisschoppen zouden van 31 januari tot 5 februari in Rome zijn voor hun zogenaamde Ad Liminabezoek. Tijdens dat vijfjaarlijkse bezoek - maar onder meer door corona is dit inmiddels uitgelopen tot acht jaar - leggen de bisschoppen verantwoordelijkheid af van hun beleid en spreken zij met de paus en verschillende Vaticaanse departementen over de situatie in hun bisdommen.

De bisschoppen vinden het volgens een verklaring van de bisschoppenconferentie ‘niet verantwoord om als groep naar Rome te reizen en daar in korte tijd meerdere bijeenkomsten te hebben’. Door ‘de coronamaatregelen en de onzekerheid over de ontwikkeling van de omikron virusvariant’ hebben zij het Vaticaan om uitstel gevraagd.

Het uitstel is akkoord b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .