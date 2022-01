Afgelopen jaar zijn er 22 rooms-katholieke missionarissen vermoord

Rome

Verder ging het om een mannelijke religieus, twee vrouwelijke religieuzen en zeven leken. Elf van hen vonden de dood in Afrika, zeven in Amerika. Volgens Fides waren allen ‘eenvoudige getuigen van hun geloof in de context van armoede en sociale problematiek, in plaatsen waar geweld de regel is of de overheid afwezig of verzwakt door corruptie’. Zij zijn niet per se vanwege hun geloof vermoord, maar wel meestal op gevaarlijke plekken waar ze vanuit hun geloof werkzaam waren.

