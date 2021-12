Grote kerstmaaltijd kan niet. Daarom trakteert Sant’Egidio daklozen op kerstafhaalmenu

Gemeenschap van Sant'Egidio ontvangt dak- en thuislozen, net als vorig jaar, in kleine groepjes in de Mozes en Aäronkerk.

Amsterdam

Sant’Egidio is een rooms-katholieke gemeenschap van vrijwilligers die zich vanuit het evangelie inzet voor minderbedeelden. ‘We vriendschappen gaan vriendschappen aan met de mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij’, vertelt Corine van der Loos die bij de gemeenschap is betrokken. ‘We willen, net als Jezus, mensen nabij zijn die aan de kant staan.’

Hoe vierden jullie Kerst voor de coronapandemie?

‘Wij vierden Kerst met iedereen met wie we vriendschap hebben gesloten. Dat zijn dak- en thuislozen, maar bijvoorbeeld ook ouderen, minderjarige asielzoekers en mensen in de gevangenis. Normaal gesproken zorgen dat we voor al die groepen een feest hebben. Dat gebeurt in verschillende steden in het land.’

Jullie beken..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .