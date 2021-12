Op het Sint-Pietersplein ligt Bethlehem dit jaar in Peru, komen de wijzen op lama’s en dragen Maria en Jozef veelkleurige kleding

Dertig levensgrote beelden sieren de kerststal op het Sint-Pietersplein in Rome. Ze komen dit jaar uit het Andesgebergte. Vijf kunstenaars van het inheemse Chopcca-volk in Peru maakten ze. Nu zijn ze te zien voor de bezoekers op het Sint-Pietersplein en voor miljoenen televisiekijkers tijdens het ‘Urbi et Orbi’ op eerste kerstdag.