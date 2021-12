Liechtensteinse katholieken starten hun synodaal proces zonder hun bisschop

De Liechtensteinse aartsbisschop Wolfgang Haas weigert mee te doen aan het door paus Franciscus gelanceerde denkproces over inspraak van gelovigen in de katholieke kerk. Liechtensteinse gelovigen zijn daarom maar zonder hem aan de slag gegaan.

Vaduz

Het idee van de paus was: alle bisschoppen nodigen hun gelovigen uit om mee te praten over de medewerking en inspraak van ‘gewone gelovigen’ in de kerk. In Liechtenstein gaat het andersom: de gelovigen nodigen hun bisschop uit om mee te praten in een proces dat ze zonder hem zijn opgestart.

De als uiterst conservatief bekend staande aartsbisschop vindt deelname aan het twee jaar durende proces namelijk ‘niet nodig’.

De vereniging heeft meermaals tevergeefs geprobeerd telefonisch contact met de aartsbisschop te krijgen, meldt de nieuwssite kath.ch. Een schriftelijke uitnodiging om alsnog deel te nemen, ‘bijvoorbeeld aan ..

