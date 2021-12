Rooms-katholieke kerken mogen maximaal vijftig bezoekers toestaan toe bij Kerstmissen

Amersfoort

‘Laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving’, schrijven de bisschoppen op de website van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De kerkbestuurders hebben besloten de coronamaatregelen aan te scherpen in verband met de afgekondigde lockdown. Bij publieke vieringen voor 17.00 uur mogen maximaal vijftig aanwezigen zijn, exclusief bedienaren.

Parochies wordt gevraagd te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande coronamaatregelen in acht te nemen. Maximaal vier zangers mogen de voorzang verzorgen. Uitvaarten mogen door maximaal honderd personen worden bijgewoond.

Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze ..

