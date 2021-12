Bekend Pools misbruikslachtoffer verzon misbruik door priester

Marek Lisinski is in Polen bekend als slachtoffer van seksueel misbruik door een priester en oprichter van een nationale slachtofferorganisatie. Maar hij blijkt zijn misbruik te hebben verzonnen.

Warschau

Lisinski beweerde als 13-jarige misdienaar door zijn plaatselijke pastoor te zijn misbruikt. Maar de Poolse rechter oordeelde in hoger beroep dat zijn beweringen volstrekt onbetrouwbaar waren.

De bewuste pastoor werd door een kerkelijke rechtbank veroordeeld en in 2019 ook door een civiele rechter. Maar vlak daarna publiceerde de krant Gazeta Wyborcza een onderzoek waaruit bleek hoe Lisinski de kerk en medeslachtoffers chanteerde. Een hogere rechtbank heeft nu de veroordeling van de pastoor ongegrond verklaard wegens ‘verreikende verschillen’ in de verschillende versies van Lisinski over het misbruik. Daar kwam bij dat de pastoor wist te bewijzen dat Lisinski nooit misdienaar in de parochie was geweest.

In 2019 bezocht Li..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .