De zegen van een kleine kerk volgens paus Franciscus. En de uitdagingen daarvan voor westerse christenen

Ondanks vreugdevolle tekenen van christelijke gemeenschappen die springlevend zijn, is de algehele tendens in West-Europa dat het gevestigde, institutionele christendom aan het wegkwijnen is. Maar is dat eigenlijk wel zo erg?

‘Misschien voelen wij ons onderweg vaak vermoeid en zelfs gefrustreerd omdat wij een kleine gemeenschap zijn, een kerk met weinig middelen, die opereert in een klimaat dat niet altijd gunstig is’, zei paus Franciscus begin december.

Veel katholieken en andere christenen in westerse samenlevingen zullen zich in die woorden herkennen. Toch sprak Franciscus ze niet in of voor een westerse context, maar in Athene. De woorden waren bedoeld om daar de kleine rooms-katholieke minderheid, die minder dan 1 procent uitmaakt in het vrijwel geheel Grieks-orthodoxe land, een hart onder de riem te steken. Om historische redenen worden katholieken in Griekenland soms met argusogen bekeken.

Maar wat de paus tegen het kleine aantal Griekse kath..

